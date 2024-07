Setor de TI fatura 350 bilhões em 2023 e amplia oportunidades

‌



De acordo com o último relatório setorial divulgado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o setor de Tecnologia da Informação (TI) obteve uma receita de R$ 348,2 bilhões em 2023, apresentando um crescimento de 8,5% em relação a 2022. Os dados incluem TI, Software, Serviços, Nuvem, BPO, Business Consulting, Estatais, Hardware e Exportações. Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



