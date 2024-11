Silent hill 2 remake atinge 1 milhão de cópias em menos de uma semana Silent hill 2 remake atinge 1 milhão de cópias em menos de uma semana Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h09 ) twitter

Silent Hill 2 Remake

A versão repaginada do clássico jogo de terror, desenvolvida pela Bloober Team e lançada globalmente em 8 de outubro, se tornou um sucesso instantâneo, de acordo com a Konami, publicadora do título.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

