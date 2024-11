Sines abrem mais de 2 mil vagas de emprego na Grande Vitória Sines abrem mais de 2 mil vagas de emprego na Grande Vitória Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 11/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vagas de emprego na Grande Vitória

O mercado de trabalho da Grande Vitória inicia a semana com mais de 2 mil oportunidades de emprego em diversas funções, com vagas disponíveis nos municípios de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. Elas estão concentradas em diversas áreas, incluindo comércio, construção civil, logística e serviços, com vagas para diferentes níveis de experiência e escolaridade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Saiba o prazo para informar à polícia sobre pessoa desaparecida

Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Montanha

Morre assistente administrativo baleado por motoqueiros em Vila Velha