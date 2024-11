Sines abrem mais de 2 mil vagas de emprego na Grande Vitória Sines abrem mais de 2 mil vagas de emprego na Grande Vitória Folha Vitória|Do R7 25/11/2024 - 01h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h48 ) twitter

A semana começa com 2.484 vagas de emprego disponíveis nos Sines de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: 541 vagas em Vitória, 322 em Vila Velha, 1.294 na Serra e 327 em Cariacica. As vagas abrangem diversas áreas, incluindo funções como atendente de padaria, camareira de hotel, eletricista, fiscal de loja e técnico em segurança do trabalho.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

