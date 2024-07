Sintavia Avança em Tecnologia Hipersônica com Novo Contrato dos EUA A Sintavia, LLC, a primeira fabricante de componentes aeroespaciais totalmente digitais do mundo, anunciou hoje que conquistou... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 13h45 (Atualizado em 24/07/2024 - 13h45 ) ‌



A Sintavia, LLC, a primeira fabricante de componentes aeroespaciais totalmente digitais do mundo, anunciou hoje que conquistou um contrato do Departamento de Defesa dos EUA para o desenvolvimento de componentes de propulsão hipersônica fabricados aditivamente. O contrato, que faz parte do projeto Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreathing Hypersonics (“GAMMA-H”), foi concedido em parte à Sintavia para desenvolver e comprovar a qualidade robusta e os processos operacionais necessários para projetar e fabricar componentes de precisão críticos necessários para o voo hipersônico.

