Solidariedade em Ação: PM Capixaba Luta por Cirurgia Urgente Foto: Reprodução redes sociais Everton Gabrielle Silva, um policial militar de 42 anos, morador do bairro Vila Capixaba... Folha Vitória|Do R7 24/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 12h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Everton Gabrielle Silva, um policial militar de 42 anos, morador do bairro Vila Capixaba, em Cariacica, enfrenta um desafio. Após sofrer um AVC hemorrágico em 2022, ele foi diagnosticado com uma hemorragia cerebral e, desde então, vive com as sequelas que afetaram sua fala e a mobilidade de uma das mãos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Crie Armadilhas Para Os Inimigos Com Vyse, A Mais Nova Agente Do Valorant

• PM capixaba pede ajuda para cirurgia de R$ 500 mil após AVC

• Mulher é presa após esfaquear suspeito de abusar da filha dela em Cariacica