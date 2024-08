Sonho Previsivo: Irmã de Menino Encontrado Morto Relata Visão Angustiante Foto: Arte/Folha Vitória A irmã de Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, encontrado morto dentro do Rio Doce, em Linhares,... Folha Vitória|Do R7 15/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h26 ) ‌



A irmã de Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, encontrado morto dentro do Rio Doce, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, sonhou com o irmão dentro do rio um dia antes do corpo da criança ser encontrado.

