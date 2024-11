Stan Lee’s The Excelsiors estão sendo adaptadas para cinema e TV Stan Lee’s The Excelsiors estão sendo adaptadas para cinema e TV Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h51 ) twitter

Stan Lee’s The Excelsiors

Atenção, The Excelsiors de Stan Lee, um dos maiores grupos de super-heróis originais do visionário criador da Marvel, está sendo desenvolvido como uma graphic novel, com planos para adaptações para TV e cinema pelo Kartoon Studios.

