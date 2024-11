Stanley lança garrafa térmica com "bolsa" por R$ 900 em semana de moda Stanley lança garrafa térmica com "bolsa" por R$ 900 em semana de moda Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Garrafa térmica Stanley

A fabricante de recipientes térmicos Stanley fez sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW) com sua nova garrafa, a Cross Bottle. O produto, uma garrafa de 680 ml com tirante para ser "vestida", foi utilizado como acessório no desfile que inaugurou o evento na segunda-feira, dia 14, assinado pelo estilista Alexandre Herchcovitch.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Pitoco: cão peludinho some no bairro José de Anchieta, na Serra

Hospital e Maternidade de Guarapari ganha 52 novos leitos

Autoridade global em liderança vai participar do Fórum IEL de Gestão