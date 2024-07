STJ Determina Manutenção de Serviços do INSS Durante Greve Foto: Divulgação/INSS A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza Assis Moura, determinou... Folha Vitória|Do R7 25/07/2024 - 13h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza Assis Moura, determinou que pelo menos 85% das equipes de cada unidade administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permaneçam em atividade durante a greve.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Receita de caldo verde rápido: aprenda em poucos minutos

• Participação feminina cresce no empreendedorismo brasileiro

• Interior de SP registra interesse por condomínios fechados