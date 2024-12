Suga toda a gordura do sangue e desincha: 3 alimentos baratos salvam as 60+ neste verão Cenoura, brócolis e abobrinha destacam-se pelos benefícios à saúde, sendo aliados para quem tem mais de 60 anos de idade neste verão... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

Com o passar dos anos, a saúde torna-se uma prioridade ainda maior, especialmente para quem ultrapassou os 60 anos. Estudos recentes apontam que alguns alimentos podem ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir a gordura acumulada no organismo, sendo essenciais para a prevenção de doenças como diabetes e obesidade. Legumes como cenoura, brócolis e abobrinha vêm ganhando destaque por suas propriedades nutritivas e por ajudarem a desinchar o corpo, tornando-se escolhas ideais para uma dieta leve e saudável, especialmente nos meses mais quentes do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como esses alimentos podem transformar sua saúde neste verão!

