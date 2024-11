Super Finais do Capixaba de Kart definem os campeões do ano Super Finais do Capixaba de Kart definem os campeões do ano Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h48 ) twitter

Super Finais do Capixaba de Kart

Neste sábado (23), serão dadas as largadas para as três últimas etapas do Campeonato Capixaba de Kart. Organizada pela Associação Espírito-santense de Pais e Pilotos de Kart (Assepak), a competição, que acontece no Kartódromo Internacional da Serra, vai terminar com as Super Finais, coroando os campeões nas quatro categorias em disputa: F4 BR, Mirim/Cadete, F4 Jr e F4 Cup.

