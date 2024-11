SUPERVIVE alcança a marca de 1 milhão de jogadores SUPERVIVE alcança a marca de 1 milhão de jogadores Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 28/11/2024 - 11h29 ) twitter

SUPERVIVE

A Theorycraft Games anunciou esta semana que SUPERVIVE, seu mais novo jogo, alcançou a marca de 1 milhão de jogadores. O MOBA gratuito, que combina elementos de shooter com heróis, foi lançado em Beta Aberto no dia 20 de novembro na Steam e já alcançou uma grande quantidade de fãs ao redor do mundo.

Para mais detalhes sobre esse sucesso e as novidades do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

