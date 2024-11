SUPERVIVE está chegando no Brasil SUPERVIVE está chegando no Brasil Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h29 ) twitter

SUPERVIVE

Após garantir uma das posições mais altas na Steam Next Fest e dar as boas-vindas a centenas de milhares de novos jogadores ao redor do mundo em seus testes, a Theorycraft Games tem o prazer de anunciar que SUPERVIVE, seu mais novo MOBA gratuito, que mistura shooter com heróis, será oficialmente lançado em Beta Aberto amanhã, dia 20 de novembro, com servidores dedicados na América do Sul, mais precisamente na cidade de São Paulo.

