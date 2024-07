Surfistas de destaque e show de aéreos agitam Vila Velha

Folha Vitória |Do R7

A segunda etapa do Dream Tour, o Circuito Brasileiro de Surfe, começou nesta terça-feira (16) com a presença de um campeão...

A segunda etapa do Dream Tour, o Circuito Brasileiro de Surfe, começou nesta terça-feira (16) com a presença de um campeão mundial, além de um show de aéreos e notas altas nas primeiras 16 baterias masculinas. A competição acontece na Praia do Buraco, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. E segue até domingo (21).

