Surpresa Noturna: Adolescente Encontra Cobra na Janela Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Já pensou dar de cara com uma cobra enorme na janela do seu quarto durante a noite? Qual... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 21h46 (Atualizado em 30/07/2024 - 21h46 ) ‌



Já pensou dar de cara com uma cobra enorme na janela do seu quarto durante a noite? Qual seria a sua reação ao ficar cara a cara com o réptil? Pois essa cena, que parece tirada de um filme de terror, foi o que aconteceu com uma adolescente de 13 anos, em Jardim América, em Cariacica.

