Suspeito de chefiar o tráfico em 4 bairros é preso e tenta subornar PMs com carro e casa

Um homem apontado como chefe do tráfico de pelo menos quatro bairros de Cariacica foi preso na noite desta quarta-feira (27), no bairro Santa Cecília. No momento da prisão, Weverson Sorreição, de 29 anos, teria tentado subornar os policiais militares.No imóvel em que o homem foi encontrado, a Polícia Militar prendeu outro suspeito, de 25 anos, além de apreender drogas e armas. Os policiais descobriram que traficantes estariam usando o local, um apartamento, para a prática das atividades ilícitas.

