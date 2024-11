Suspeito de comprar carro furtado por R$ 3 mil é detido em Vitória Suspeito de comprar carro furtado por R$ 3 mil é detido em Vitória Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h49 ) twitter

Suspeito de comprar carro furtado

Um homem foi detido na tarde de segunda-feira (04) pela posse de um carro furtado, na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. O veículo havia sido roubado no domingo (03), mesmo dia da suposta aquisição por R$ 3 mil feita pelo suspeito, na Serra.O homem que teria comprado o carro foi abordado pela Guarda Civil Municipal de Vitória, após o veículo ter sido identificado pela Central Integrada de Monitoramento (Ciom), por meio do Cerco Inteligente.

