Suspeito de estupro passa mal e permanece escoltado em hospital
Folha Vitória|Do R7
16/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 16/11/2024 - 21h29 )

Suspeito de estupro passa mal e permanece escoltado em hospital

Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (15/11) no Gama, após atacar uma mulher em uma tentativa de estupro. De acordo com a vítima, ela caminhava em direção a uma parada de ônibus quando foi surpreendida pelo agressor, que puxou seus cabelos e tentou enforcá-la, causando escoriações no pescoço.LEIA MAIS:VÍDEO | Jovem é agredido após tentar furtar até absorventes em farmácias de VitóriaDrogas e munições são apreendidas em máquina de lavar pela Guarda da SerraHomem é preso por tentar matar a cunhada em padaria na SerraDurante a ação, o homem tentou arrancar o sutiã da mulher à força, mas foi contido por moradores que, ao ouvir os pedidos de socorro, intervieram para ajudar a jovem. As autoridades foram acionadas e chegaram ao local em seguida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o caso.

