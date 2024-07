Suspeito de feminicídio se entrega à polícia em caso chocante em Aracruz Foto: Arte/Folha Vitória Felipe Silva de Almeida, de 28 anos, suspeito de matar a ex-esposa Aline Ribeiro da Rosa, de 35... Folha Vitória|Do R7 23/07/2024 - 23h23 (Atualizado em 23/07/2024 - 23h23 ) ‌



Felipe Silva de Almeida, de 28 anos, suspeito de matar a ex-esposa Aline Ribeiro da Rosa, de 35, no bairro Fátima, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (21), se entregou à polícia na noite desta terça-feira (23).

