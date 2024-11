Suspeito de ligação com morte de sargento da PM é morto em confronto Suspeito de ligação com morte de sargento da PM é morto em confronto Folha Vitória|Do R7 01/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h10 ) twitter

Suspeito de ligação com morte de sargento da PM é morto em confronto

Wendel Marques dos Santos, de 18 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar no bairro Aparecida, em Cariacica. Segundo a polícia, ele é um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento Magno Colatti Silva, que aconteceu em julho, quando o policial estava de folga.Localizado em uma kitnet, Wendel teria desobedecido à ordem de rendição e atirado contra os policiais, que revidaram. Ferido, ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos.

