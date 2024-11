Suspeito de matar o namorado da ex-companheira é preso em Vila Velha Suspeito de matar o namorado da ex-companheira é preso em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

Suspeito de matar o namorado da ex-companheira é preso em Vila Velha

Um homem foi preso nesta quinta-feira (14). Bruno Moreira dos Santos é suspeito de atirar e matar o atual namorado da ex-companheira. O crime aconteceu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O carpinteiro Luciano Rodrigues, de 37 anos, foi baleado enquanto estava na casa da namorada, de 23 anos. Familiares da vítima ficaram aliviados com a prisão do suspeito.

