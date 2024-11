Suspeito de matar psicólogo em Guarapari confessa o crime, diz PM Suspeito de matar psicólogo em Guarapari confessa o crime, diz PM Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 23h08 ) twitter

Suspeito de matar psicólogo em Guarapari confessa o crime, diz PM

Foto: Reprodução/PMES Marcelo Souza Moreira, de 21 anos, principal suspeito de matar o psicólogo Silvestre Falcão Santana, de 56, confessou o crime a policiais militares, logo depois de ser preso na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Interlagos, em Vila Velha. No momento da prisão, Marcelo dirigia a caminhonete do psicólogo assassinado, que estava com restrição de furto e roubo. O assassinato ocorreu em Guarapari e Silvestre foi encontrado neste domingo (13), pelo filho de consideração.

