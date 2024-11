Suspeito de matar rival, Rogério de Andrade é preso no Rio Suspeito de matar rival, Rogério de Andrade é preso no Rio Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 10h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de matar rival, Rogério de Andrade é preso no Rio

O contraventor Rogério Andrade foi preso pela polícia do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (29). Ele foi detido por agentes do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ). Rogério de Andrade é suspeito de mandar matar o rival, Fernando Ignnácio. O homicídio foi registrado em novembro de 2020, no estacionamento de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Primeiro embarque de café por "bags" é feito no porto em Vitória

Enem: veja apostas de temas que devem cair nas provas do 1º dia

Criança de 8 anos morre e outras duas são resgatadas após se afogarem no ES