Suspeito de matar sargento Colatti morre em troca de tiros na Bahia

Foto: Reprodução/PMES O sargento Colatti foi assassinado em julho e Lucas (destaque) era um dos investigados pelo crimeEdson Lucas Collaça de Souza, de 26 anos, um dos principais suspeitos de ter participado do assassinato do sargento da Polícia Militar Magno Colatti, morreu na tarde desta quarta-feira (16), na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. O suspeito morreu após trocar tiros com policiais militares no município baiano. Segundo a Polícia Militar da Bahia, Lucas estava em uma região conhecida como Cidade de Deus.

