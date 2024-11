Suspeito de participar de morte de taxista na Serra é preso em MG Suspeito de participar de morte de taxista na Serra é preso em MG Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 23h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de participar de morte de taxista na Serra é preso em MG

Erivelton e Verônica já haviam sido presos pelo crime. Heric foi capturado em Minas GeraisHeric da Silva Fidelis de Miranda, de 22 anos, suspeito de participação na morte do taxista José Erculano Marques, de 75 anos, em março deste ano, foi preso na cidade de Chalé, em Minas Gerais, na última quinta-feira (9). Ele era o último envolvido que ainda não tinha sido capturado. O taxista foi encontrado morto dentro do porta-malas do próprio carro em 10 de março, no bairro Jacuhy, na Serra. A prisão foi uma ação integrada entre a Divisão de Homicídios da Serra e a polícia de Minas Gerais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Contorno de Vitória: trânsito terá mudanças para obras no viaduto

Com ciúme, homem esfaqueia companheiro da ex em shopping

Celular em sala desafia dia a dia de professores, dizem pesquisadores