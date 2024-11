Suspeito de tentar matar vidraceiro de Afonso Cláudio é preso Suspeito de tentar matar vidraceiro de Afonso Cláudio é preso Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de tentar matar vidraceiro de Afonso Cláudio é preso

A Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos suspeito de ser coautor de uma tentativa de homicídio contra um vidraceiro. O caso foi registrado em 16 de outubro, no bairro João Valim, em Afonso Cláudio.No dia do crime, o trabalhador foi atingido no rosto e socorrido com vida para um hospital da Grande Vitória em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Milita (Notaer).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Complexo para desenvolvimento tecnológico e empresarial com 50 m² será construído na Serra

Chuva deixa escola e ruas alagadas e trânsito congestionado na Grande Vitória

Logística de alta performance impulsiona energia renovável