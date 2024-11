Suspeito de tráfico solta pitbull contra guarda para não ser preso Suspeito de tráfico solta pitbull contra guarda para não ser preso Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h48 ) twitter

Suspeito de tráfico solta pitbull contra guarda para não ser preso

Um suspeito soltou um cachorro da raça pitbull contra um agente da Guarda Municipal da Serra para não ser preso, na noite de segunda-feira (25), no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe. O cão levou dois tiros e foi levado ao veterinário. O suspeito e um outro jovem foram presos.Segundo a Guarda, os jovens, de 18 e 19 anos, estavam vendendo drogas em um beco do bairro. A denúncia foi feita por uma pessoa que passava próximo ao local e avistou uma viatura.LEIA TAMBÉM:Homem é detido e agredido após tentar assaltar adolescente em Vila VelhaProfessor é preso suspeito de abuso sexual de alunos no ESCom alvo no ES, PF mira em grupo que desviou mais de R$ 6 bilhões para a ChinaOs guardas fizeram a abordagem e um dos suspeitos fugiu para dentro de uma residência, enquanto o outro ficou no local e se identificou. O jovem disse que se chamava Juan e que era menor de idade, mas a Guarda descobriu que nenhuma das informações era verdadeira.Ele também disse que o suspeito que fugiu para a residência era o gerente do tráfico de drogas da região. Após ameaçar os guardas, o jovem saiu da casa acompanhado de um pitbull e deu a ordem para que ele atacasse os agentes.O cachorro mordeu a perna de um dos guardas, que atirou duas vezes contra o animal. Com o cachorro ferido, foram prestados os primeiros socorros ao agente, que foi encaminhado ao hospital. Posteriormente, o cão foi levado ao veterinário.

