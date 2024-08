Suspeitos de Homicídio em Linhares: Polícia em Busca de Respostas Foto: Divulgação / PCES MT, Patati e Coe já estão com mandados de prisão em aberto A Polícia Civil identificou três... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h01 ) ‌



A Polícia Civil identificou três suspeitos de participação da morte dos irmãos Estevão, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos. Os dois foram executados com tiros na nuca e os corpos foram encontrados no bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Espírito Santo, no dia 8 de agosto deste ano.

