Suspeitos de matar dona de brechó na Serra são presos

Os suspeitos do latrocínio da proprietária de um brechó na Serra foram presos. A idosa Ana Maria Pimentel Franco Alves foi encontrada morta em 16 de outubro no estabelecimento no bairro Carapina Grande. O corpo da idosa foi encontrado pela irmã, por volta das 14h. A mulher de 75 anos deixa quatro filhos e três netos. LEIA TAMBÉM:>> Homem rouba ônibus do Transcol em Terminal de Vila Velha e foge a 100 km/h>> Acusado de matar médico em Montanha é condenado a 23 anos de prisão>> Vizinho suspeito de ameaçar mulher com arma e danificar casa é presoNa época do crime, um comerciante proprietário de uma loja ao lado do brechó, descreveu que dois homens foram vistos rondando a região na mesma tarde e entraram no estabelecimento dele, tentando cometer um furto.

