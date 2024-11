Suspeitos são presos com 1kg de maconha na BR-101, na Serra Suspeitos são presos com 1kg de maconha na BR-101, na Serra Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h28 ) twitter

Suspeitos são presos com 1kg de maconha na BR-101, na Serra

Foto: Reprodução/PRF Dois homens foram detidos na noite desta quinta-feira (28) enquanto trafegavam em uma motocicleta pelo quilômetro 258, da BR-101, na Serra. Com eles foi encontrado aproximadamente 1 quilo de maconha. LEIA TAMBÉM: >> Idoso de 73 anos cai no golpe do amor e perde R$ 2 milhões>> Advogados e parentes de presos são alvos de operação contra tráfico e mortes no ES>> VÍDEO | Suspeita de furto em farmácia é presa após dar soco em PMSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam ações de policiamento pela via, quando abordaram a motocicleta, conduzida por um homem de 27 anos. Na garupa estava outro jovem, de 23 anos.

