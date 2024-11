Tchau, danos: tônico potente com 2 ingredientes recupera cabelo ressecado pela tinta e chapinha Tchau, danos: tônico potente com 2 ingredientes recupera cabelo ressecado pela tinta e chapinha Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tônico para cabelo ressecado

Se você sofre com cabelos ressecados devido ao uso constante de chapinha, secador e tintura, saiba que não está sozinha. Essas práticas, embora populares por transformar o visual, podem comprometer gravemente a saúde dos fios, deixando-os frágeis, sem brilho e com pontas duplas. No entanto, um simples tônico caseiro com apenas dois ingredientes promete ajudar a recuperar os fios danificados, devolvendo a hidratação e a força que eles tanto precisam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os segredos para revitalizar seus cabelos!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vídeo de aluno autista do ES encanta a web e emociona Marcos Mion

Ativador de colágeno: suco detox com 4 ingredientes elimina as rugas e as dores das 60+

Papai Noel chega ao Parque Moscoso nesta sexta-feira