Técnico aprova desempenho do Brasil e elogia apoio da torcida no Kleber Andrade Folha Vitória|Do R7 27/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 27/10/2024 - 14h09 )

Foto: Lívia Villas Boas/CBF

O técnico Arthur Elias aprovou o desempenho da seleção brasileira feminina de futebol no primeiro jogo da equipe após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Pars-2024.Com foco na renovação e sem nomes como Marta, Cristiane, Tamires e Gabi Portilho, o Brasil empatou em 1 a 1 com a Colômbia na noite do sábado (26), no Kleber Andrade, em Cariacica.VEJA TAMBÉM:> FOTOS | Como foi o empate entre Brasil e Colômbia no Kleber Andrade> Finalista à Bola de Ouro comemora gol de empate do Brasil com a Colômbia> Em qual rodada o Botafogo pode ser campeão brasileiro?Embora o resultado não tenha sido o desejado e a seleção brasileira tenha saído atrás no placar, o treinador destacou que o Brasil vive um novo ciclo, agora com o objetivo de fazer grandes campanhas na Copa América de 2025 e na Copa do Mundo de 2027.

