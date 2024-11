Tecnologia da Hikvision auxilia na prevenção de desastres naturais

Folha Vitória |Do R7

O aumento da frequência e intensidade das tragédias naturais no Brasil impõe desafios significativos para as prefeituras e a defesa civil, visto que não só causa perdas humanas, como também resulta em prejuízos econômicos e impactos ambientais. Diante desse cenário, a Hikvision apresenta soluções tecnológicas para ajudar órgãos públicos no monitoramento, prevenção e detecção desse tipo de ocorrência, permitindo uma resposta rápida e eficaz antes que uma situação se torne uma calamidade.

Leia Mais em Folha Vitória: