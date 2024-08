Temperaturas em Queda: Grande Vitória se Prepara para a Frente Fria Foto: Thiago Soares/Folha Vitória As temperaturas mais altas e o tempo abafado no Espírito Santo devem dar uma trégua... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As temperaturas mais altas e o tempo abafado no Espírito Santo devem dar uma trégua a partir do próximo final de semana por conta da chegada de uma frente fria. As temperaturas vão ficar mais amenas e há também previsão de chuva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Kombi leva rock, hip-hop e batalhas de rap para bairros de Vitória. Confira o calendário

• VÍDEO | Família filma homem agredir esposa, filha e neto de 2 anos em Cariacica

• Cães e estresse: como o olfato influencia o comportamento canino