TEMPO REAL | Muribeca e Weverson se enfrentam em debate na Rede Vitória
Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 19h49

Debate Rede Vitória

O Folha Vitória transmite agora o debate da Rede Vitória com os candidatos à Prefeitura da Serra. Veja em tempo real:19h10 - Eduardo Kopernick (jornalista):Pablo Muribeca, a Serra tem praias, a maior montanha da grande vitória e cirtuitos turísticos. Cite três medidas que o senhor pretende tomar relativas ao turismo para substituir perdas com reforma tributária.Muribeca: Hoje temos balneário sem política pública. Não dá para fazer turismo com relaxo. Temos lagos, rios, totalmente abarrotados de sujeiras, esgoto a céu aberto. Não dá para fazer turismo jogando esgoto no mar. O objetivo é usar praias, usar deques, atrair turistas. A Grande Nova Almeida tem potencial grande. Criar formas de dividir reuniões, fazer entregas. Criar um portal maravilhoso em Jacaraípe. Sem política pública, não tem como evoluir com isso.

