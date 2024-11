Terceira edição da Feira Literária acontece neste sábado em Vitória Terceira edição da Feira Literária acontece neste sábado em Vitória Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 23h28 ) twitter

Feira Literária

A 3ª edição da Feira Literária, que acontece neste sábado (16), no Masterplace Mall, em Vitória, será um evento imperdível para os amantes de livros e cultura. Das 14h às 17h, o espaço oferece uma experiência única para quem deseja renovar sua biblioteca pessoal, trocando livros já lidos por novos títulos. Organizada em parceria com o Clube do Farol, a feira adota o formato de um mercado livre, criando um ambiente descontraído para a troca de livros e para a criação de laços entre os visitantes.

