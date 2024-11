Terceira Ponte será parcialmente interditada para Corrida das Luzes Terceira Ponte será parcialmente interditada para Corrida das Luzes Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corrida das Luzes na Terceira Ponte

A Terceira Ponte será parcialmente interditada no sentido Vila Velha x Vitória no próximo sábado (23) entre 20h e 22h para realização da Corrida das Luzes. No sentido da corrida, a pista da esquerda continuará aberta para o tráfego. A previsão é que a pista seja totalmente liberada a partir de 22h. A liberação dependerá da passagem do último atleta da competição. Por conta da corrida, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) recomenda rotas alternativas para sair de Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dois homicídios em 48h assustam moradores de Vila Velha

Furto milionário no ES: veja erros do gerente de banco que entregaram plano

Suspeito de trabalhar para duas facções é preso em Santa Maria de Jetibá