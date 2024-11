Termina hoje prazo MEI regularizar dívidas com Simples Nacional Termina hoje prazo MEI regularizar dívidas com Simples Nacional Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 08h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 08h50 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) notificadas no fim de setembro que não regularizarem as dívidas com o Simples Nacional – regime tributário especial para pequenos negócios – até esta quinta-feira (31) serão excluídas do regime. A exclusão valerá a partir de 1º de janeiro.O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários (recursos que a empresa tem direito a receber do Fisco) ou parcelar os débitos em até cinco anos com o pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito pelo Portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC), no serviço “Parcelamento – Simples Nacional”.

