Thiaguinho apresenta show de nova turnê em Vitória neste sábado
Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 14h50

Thiaguinho Show

O cantor Thiaguinho traz para os capixabas o show da nova turnê “Sorte”. O artista desembarca em Vitória no sábado, dia 26 de outubro, a partir das 19 horas, no Espaço Patrick Ribeiro. Thiaguinho subirá ao palco com um repertório que combina uma mistura contemporânea de sons e estilos populares do Brasil, em uma combinação que reverencia com a sonoridade do cantor, que traz o samba e o pagode no repertório.

