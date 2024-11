Throne and Liberty: nova arma e novo trailer do episódio de Secret Level Throne and Liberty: nova arma e novo trailer do episódio de Secret Level Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h49 ) twitter

Throne and Liberty

No dia 5 de dezembro, chegará ao Throne e Liberty uma nova arma versátil: a Lança, especializada em explorar as fraquezas inimigas para extermínios mais rápidos. Os jogadores podem controlar rapidamente a multidão e deixar aqueles que estão em seu caminho indefesos com as habilidades únicas da Lança.

