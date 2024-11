Tinha saído há pouco tempo da prisão”, diz pai de jovem morto após confronto em Vitória Tinha saído há pouco tempo da prisão”, diz pai de jovem morto após confronto em Vitória Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h30 ) twitter

A família do jovem de 23 anos, morto em um conforto com a Polícia Militar, em São Benedito, em Vitória, diz que ele era inocente e não tinha envolvimento com o tráfico. O caso foi registrado durante a madrugada de sábado (12). Mário Lucas Cesquini, mais conhecido como Marinho, foi socorrido pela Polícia Militar para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), mas não resistiu e acabou morrendo.

