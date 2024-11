Tio é preso após agredir sobrinha com facão na Serra Tio é preso após agredir sobrinha com facão na Serra Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 06/11/2024 - 20h29 ) twitter

Tio é preso após agredir sobrinha com facão na Serra

Uma jovem de 23 anos foi agredida pelo próprio tio, de 45 anos, com um facão, na tarde de terça-feira (05), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Segundo relatos da vítima, a agressão aconteceu quando ela foi visitar a avó e encontrou o suspeito na residência. Durante uma discussão, ele se alterou e partiu para a violência, deixando hematomas visíveis no braço da sobrinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

