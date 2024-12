Tiroteio contra posto da PM deixa homem morto em Nova Almeida na Serra A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra... Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 13h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h08 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

Um homem morreu após um tiroteio registrado nas proximidades do 3º Pelotão da Polícia Militar, em Nova Almeida, na Serra. O caso foi registrado durante a madrugada deste sábado (07). Segundo informações repassadas para a TV Vitória, os agentes de segurança escutaram os barulhos dos tiros, e ao verificar a situação, localizaram dois homens em uma moto. Mas, não conseguiram realizar a abordagem. LEIA TAMBÉM: Bilhetes mostraram como líderes do PCV comandavam tráfico de dentro da cadeiaMulher invade hospital no Paraná e esfaqueia homem em macaHomens são presos suspeitos de assediarem passageira em ônibus na SerraApós a ação, os policiais identificaram que um homem havia sido baleado durante os disparos. Ele foi encaminhado para a UPA de Castelândia, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de uma nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas sigilosamente por meio do Disque-denúncia (181), linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações. *Com informações da repórter Ana Carolini Mota, da TV Vitória/ Record

