Tiroteio entre policial de folga e criminoso deixa idosa de 74 anos ferida em Vila Velha
Folha Vitória|Do R7
17/11/2024 - 20h28 (Atualizado em 17/11/2024 - 20h28 )

Tiroteio em Vila Velha

Uma tentativa de roubo no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, resultou em troca de tiros e no ferimento de uma idosa de 74 anos. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na manhã deste domingo (17) e ouviu o relato de um policial militar à paisana, que foi vítima do assalto com sua esposa.

