"Tombo do Chocolate": mais de 60kg serão distribuídos de graça no ES
Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 14h30

Tombo do Chocolate

Atenção amantes de chocolate e produtores de cacau! A partir desta quinta-feira (17), Linhares será a capital do cacau e do chocolate. O município recebe o Cacau Fest, maior evento da cadeia produtiva do cacau da Região Sudeste, que contará com um “tombo do chocolate”, com mais de 60 kg distribuídos gratuitamente. O festival acontece até sábado (19), no Shopping Pátio Mix, no bairro Movelar, e tem entrada gratuita. Ele terá aulas, workshops, palestras e o Fórum do Cacau e Chocolate da Região Sudeste.

