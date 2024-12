Torneio de vôlei gera expectativa para o turismo de Curitiba Um dos maiores eventos de vôlei do Brasil, a Taça Paraná chegou a São José dos Pinhais e contou com mais de 250 equipes de diferentes... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O voleibol é um esporte que possui grande potencial para promover a integração e o desenvolvimento social, além de fortalecer a modalidade e descobrir novos talentos. Entre os dias 3 e 9 de novembro, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebeu a Taça Paraná de Vôlei, considerado um dos maiores eventos deste esporte no Brasil.A edição contou com mais de 250 equipes de diferentes estados brasileiros e demais países da América do Sul. O campeonato definiu os ganhadores em três categorias: no sub-14 (para nascidos entre 2011 e 2012), sub-16 (para nascidos entre 2009 e 2010) e sub-18 (para nascidos entre 2007 e 2008). E o evento elevou as expectativas do setor hoteleiro da região. Para saber mais sobre como o torneio impactou o turismo em Curitiba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Comer pimenta ajuda a prevenir doenças cardíacas; veja benefícios

Hospital Santa Rita abre vagas de emprego em diversas áreas; veja lista

PUBG: BATTLEGROUNDS traz ambientes destrutíveis para Sanhok