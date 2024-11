Trabalhador morre após cair do telhado em obra no Palácio Anchieta Trabalhador morre após cair do telhado em obra no Palácio Anchieta Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 21h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalhador morre após cair do telhado em obra no Palácio Anchieta

Um homem que trabalhava na obra de modernização do sistema de climatização do Palácio Anchieta, sede do Governo Estadual, em Vitória, morreu após cair do telhado na tarde desta quarta-feira (13). As equipes faziam o transporte de equipamentos para o telhado do prédio quando o homem caiu. Policiais militares que estavam no local realizaram os primeiros socorros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a levá-lo para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cientistas estudam orangotango que usou planta medicinal em ferimento

Incêndio em cobertura na Praia de Itaparica foi criminoso, confirma perícia

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024