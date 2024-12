Trabalhador rural é encontrado morto dentro de cobra gigante Trabalhador rural é encontrado morto dentro de cobra gigante Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 22h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 22h28 ) twitter

Trabalhador rural encontrado morto dentro de cobra gigante

Um trabalhador de 30 anos, que estava desaparecido, foi encontrado dentro de uma cobra gigante de 7 metros, em North Luwu, na Indonésia. O caso aconteceu enquanto o homem, identificado como Peco, estava em horário de trabalho em uma colheita de seiva.Pai de três filhos, Peco não voltou para casa depois de um dia de trabalho. Preocupado com o sumiço, o cunhado da vítima foi quem saiu para procurá-lo e acionou as autoridades do sumiço.

