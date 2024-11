Traficantes presos em Cariacica estavam com submetralhadora e cocaína Traficantes presos em Cariacica estavam com submetralhadora e cocaína Folha Vitória|Do R7 24/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 17h48 ) twitter

Foto: divulgação / sesp Policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam armas e drogas após confronto com traficantes em Flexal 2, em Cariacica, na noite de sábado (23). Os militares encontraram, em uma sacola, uma submetralhadora 9mm e 30 munições, um revólver 38 com seis munições, 729 pinos de cocaína, 600 pedras de crack, 67 tiras de maconha, 22 unidades de PAC, nove unidades de skunk, que é um tipo de maconha, 47 frascos de loló, três celulares, um rádio comunicador e 11 baterias de rádio comunicadores.Uma parte dos suspeitos fugiu para um mangue próximo, e abandonou as armas que utilizava durante a troca de tiros, que também foram apreendidas pela polícia. Os traficantes usavam um revólver com seis munições, e uma submetralhadora caseira, que estava carregada com 20 munições calibre 9mm.Leia também:>> Tiroteio entre criminosos e PMs termina com três presos em Cariacica>> Vítima de chacina na Serra parou em bar para comprar cigarro antes de ser baleada>> Saiba quem são os três mortos em ataque a tiros em bar na SerraTrês suspeitos, de 30, 35 e 37 anos, foram presos no local. Com eles, foram encontradas drogas embaladas para venda, 10 munições calibre 9mm, rádios comunicadores e celulares.Os militares estavam realizando policiamento ostensivo na região, quando, no Beco São José, avistaram os suspeitos comercializando drogas. Os agentes tentaram abordá-los, mas foram recebidos com tiros, e revidaram os disparos. De acordo com a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Contra os suspeitos de 30 e 37 anos havia mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos. O trio foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

